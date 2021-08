Cfee 2021 : Le taux d’admission recule de 10 points Les résultats du Baccalauréat et du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) sont publiés. Cette année, malgré le contexte de Covid-19, le ministère de l’Education nationale a enregistré un taux de réussite de 62,14%. Une performance hautement appréciée par les autorités éducatives.

Les 291 mille 644 candidats à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires sont édifiés sur leur sort. Le ministère de l’Education nationale a publié les résultats issus des 16 inspections d’académie du Sénégal et en Gambie. Cette année, le Sénégal a enregistré un taux d’admission globale de 62,14%. Les résultats ont connu une légère baisse, comparés à ceux de l’année dernière qui étaient de 72%.



Cette situation s’explique, selon le directeur des Examens et concours, par le fait que les deux contextes sont totalement différents. Pour Amadou Matar Ndiaye, l’année dernière, au mois de mars, à la reprise, seules les classes d’examen avaient été retenues. Il y avait tout un dispositif d’organisation autour de ces candidats.



Mieux, ajoute-t-il, le ministre de l’Education nationale avait pris la pleine mesure des en­jeux pour donner des instructions fermes afin que les candidats puissent être accompagnés dans le cadre des enseignements à distance.



Pour cette présente session, M. Ndiaye précise que les candidats sont ceux qui avaient arrêté les enseignements-apprentissages depuis mars 2020 pour ne retourner à l’école qu’au mois de novem­bre. «Mais hormis tout cela, le ministre de l’Education nationale avait donné des instructions fermes pour qu’une bonne partie du programme de Cm1 soit reprise avant d’entamer les nouveaux enseignements-apprentissages», a expliqué M. Ndiaye. Il a poursuivi que même si les résultats de la session 2021 sont en deçà de ceux de l’année dernière, il faut souligner qu’ils sont encore meilleurs que ceux de 2019, car malgré la pandémie et avec tout son corolaire, un bond de 10% est réalisé par rapport à l’année scolaire 2019. «Si nous prenons l’année d’avant Covid-19, c’est-à-dire en 2019, le meilleur résultat qu’on avait eu est 51,71%. Dans l’ensemble, le taux le plus faible enregistré dans une académie est 52,23%», se félicite-t-il.



Le directeur des Examens et concours s’est réjoui du taux de réussite dont le mérite revient, à son avis, en grande partie aux enseignants. «Ils sont sortis de leur zone de confort et ont montré encore une fois leur sens de responsabilités. Les acteurs ont entendu l’appel du ministre de l’Education nationale. Les enseignants ont fait preuve d’objectivité mentale dans la correction, dans la tenue des examens et beaucoup de loyauté vis-à-vis de l’Administration.»



Il n’a pas également manqué de saluer la synergie des acteurs développée dans le cadre de la résilience à la pandémie. «Tout un dispositif organisationnel a été mis en place dans les départements, des comités de vigilance, de veille et d’alerte qui ont accompagné l’école sénégalaise.»



Le directeur des Examens et concours a annoncé qu’une rencontre entre le ministère de l’Education nationale et l’ensemble des acteurs est prévue pour une analyse beaucoup plus fine des résultats. Ce conclave permettra de consolider les acquis pour que plus jamais on ait des résultats en deçà de ceux de l’année scolaire 2020.



Les élèves de Cm2 doivent encore attendre quelques jours pour avoir les résultats de l’En­trée en sixième. Confor­mément au décret 2021-970 du mois de juillet 2021, le nombre de places autorisé est de 204 mille 727.

