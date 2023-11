Chaînes de valeur agricole et artisanale : Dr Fatou Diané, Ministre de la Femme parachève le processus de financement des projets des femmes entrepreneures actives En marge des Conseils Présidentiels décentralisés, tenus respectivement à Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick, les 14, 15, 16 et 17 novembre 2023, Dr Fatou Diané Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, a saisi l’opportunité pour parachever le processus de financement des projets des femmes entrepreneures actives dans les chaînes de valeur agricole et artisanale.

A cet effet, à Kédougou et Kaolack l’organisation de forum d’animation socio-économique des femmes entrepreneures a permis d’appréhender toutes les dimensions qui sous-tendent la mise en œuvre adéquate de la stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes et des filles.



Ainsi, les 168 projets sélectionnés de la région de Kédougou ont bénéficié, d’un financement global de 145 250 000 FCFA au profit de 2170 femmes et jeunes filles issues des 19 Communes que compte la région. Pour la région de Kaolack 60 projets ont bénéficié de l’accompagnement du Fonds national de crédit pour les femmes (FNCF) et du Fonds national de l’entreprenariat féminin (FNEF) pour une enveloppe globale de 614 600 108 Fcfa touchant directement 1000 Femmes entrepreneures.



Par ailleurs, dans le cadre des interventions du Programme d’Appui au Développement Économique et Social du Sénégal (PADESS), financé par les Gouvernements sénégalais et italien et exécuté dans les régions de Dakar, Kaolack et Sédhiou, par le Ministère en charge de la femme, la région de Kaolack a pu bénéficier de la construction et de l’équipement de dix huit (18) infrastructures sociales de base d’un montant global de 1 030 507 322 Fcfa.



Dans sa composante financement, 3200 bourses économiques au profit de ménages vulnérables structurés en réseaux (un réseau de bénéficiaires de bourses économiques par commune (REBEC), ont été octroyés pour un montant total de 296 765 325 F CFA et 58 TPE et MPE au profit de 13 597 bénéficiaires (femmes, jeunes et personnes en situation de handicap), financés à hauteur de 368 810 783 FCFA pour soutenir le processus d’autonomisation économique des femmes et de création d’emplois pour des jeunes filles et garçons.



Dans la Région de Kafrine , les femmes de Saly escale et la commune de Gniby ont bénéfice d’un financement global de 40 000 000. Afin de consolider toutes ces interventions et passer à l’échelle Madame le Ministre a convoqué les « 96 heures de l’entreprenariat féminin » prévues à Dakar, du 21 au 24 novembre 2023. Cette initiative consiste à mettre en œuvre une des recommandations fortes des premières Assises nationales de l’Entreprenariat féminin et de l’Autonomisation des femmes, tenues le 7 mars 2023 et qui porte sur la structuration des chaines de valeurs et le renforcement des capacités productives des femmes entrepreneures.







