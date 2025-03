Chaleureux remerciements du député Abdou Mbow, suite au décès de son père

Le député Abdou Mbow a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu suite au décès de son père, Elhadji Malick Mbow. Dans un courrier émouvant, il a tenu à souligner l'importance du soutien reçu durant cette période difficile.



"Le malheur d’avoir perdu notre regretté Papa Elhadji Malick MBOW ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu," a-t-il déclaré en préambule.



Le député a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui ont compati à sa douleur et à celle de sa famille. "Dans ces moments d'épreuve et de douleur, votre présence réconfortante et vos messages de solidarité ont été d'un grand soutien pour nous," a-t-il écrit. Il a été particulièrement touché par le nombre de personnes qui les ont entourés, témoignant de leur bienveillance et de leur humanité.



Abdou Mbow a adressé des remerciements spécifiques à ses collègues députés, ses camarades de l'APR et leurs alliés. Il a souligné que leur soutien, tant moral que matériel, a été d'une force inestimable. Il n'a pas non plus oublié l'ensemble de la classe politique sénégalaise, du pouvoir comme de l'opposition, saluant leur unité dans la solidarité comme un signe de grande fraternité.



Les personnalités de la société civile ont également été remerciées pour leur présence et leur soutien, qui ont contribué à alléger le fardeau de la famille Mbow. "Votre engagement et votre écoute nous réconfortent et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve," a souligné le député.



Une mention spéciale a été accordée aux voisins de Diamaguene et à tous les habitants de Thiès, dont la solidarité agissante a été d'une grande aide pour traverser cette période difficile. "Votre générosité et votre compassion resteront gravées dans nos cœurs," a assuré Abdou Mbow.



En cette période de prières, le député a imploré Dieu pour qu'Il gratifie chacun de ses bienfaits, les protège et les comble de paix et de joie.



"Merci du fond du cœur pour votre soutien inestimable," a conclu Abdou Mbow, exprimant sa gratitude au nom de sa famille.



Le député a signé le courrier avec ces mots : "Avec toute notre gratitude, Abdou Mbow Député".

