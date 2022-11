Chambre Criminelle de Mbour : Les trafiquants d’ecstasy prennent entre deux et trois ans de prison ferme Les nommés Mohamed Niang alias Momo, son épouse Marième Sow Fall et leur ami Ibrahima Diouf connu sous le sobriquet de Bril ont été attraits hier à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour pour trafic de drogue. Poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic national de drogue, les trois complices s’adonnaient intensément à Saly à la vente d’ecstasy. Infiltrés par un gendarme, ils avaient été arrêtés par la Section de recherches de la maréchaussée. A l’issue du procès, les accusés ont connu des peines diverses. Les deux hommes ont écopé trois ans de prison ferme tandis que la femme en a pris deux. Les trois vont payer une amende de 600 000 FCFA au Trésor public

La chambre criminelle du tribunal de grande instance (Tgi) de Mbour a entamé hier sa dernière session de l’année. Au rôle, une vingtaine d’affaires portant sur divers crimes vont être jugées d’ici à vendredi. La majeure partie de ces affaires a cependant trait au trafic de drogue.



Comme illustration, l’une des trois affaires appelées à la barre ce lundi était relative à une association de malfaiteurs pour un trafic national de drogue. En effet, le couple Niang composé de l’époux Mohamed et son épouse Marième Sow Fall, ainsi que leur ami Ibrahima Diouf qui croupissent ensemble depuis deux ans à la maison d’arrêt et de correction de Mbour pour le même crime faisaient face au juge.



En 2021, la station balnéaire de Saly fait face à un intense trafic de drogue. Pour mettre fin à la vente de comprimés d’ecstasy, les pandores de la Section de recherches de Saly ont peaufiné un plan. Ils infiltrent un de leurs agents nommée Mya pour les besoins de l’opération, dans le milieu.



Première mission dévolue à l’agent, se rapprocher du nommé Ibrahima Diouf alias Bril pour essayer d’entretenir avec lui une relation amoureuse. Pour mieux ferrer sa proie, elle fait croire à son «partenaire» qu’elle est mariée à un blanc qui ne le satisfait pas sexuellement. Ainsi une relation «d’amour» est vite née entre les deux. Mya passe une commande auprès de Bril pour obtenir des comprimés afin, dit-elle, de rendre plus performant son homme au lit. Sans se douter de quoi que ce soit, Ibrahima fait la commande auprès de son ami Mohamed Niang.



Pour cette première commande, il remet à son «amante» 25 pièces. Au fur et à mesure, la commande augmentait. Pour satisfaire ce nouveau marché, les deux amis Ibrahima Diouf et Mohamed Niang vont se rendre une fois en Gambie pour s’approvisionner en ecstasy. Par la suite, Mohamed Niang ira seul puisque c’est lui qui se ravitaille en Gambie auprès de son fournisseur qu’il appelle Tosh. Pour faire passer la drogue, il la mettait dans son anus afin d’échapper au contrôle des policiers et des gendarmes



Malheureusement pour les époux Niang, c’est lors de la dernière commande qu’ilssont tombés à Saly. Arrêtés avec 55 pièces d’ecstasy, ils seront conduits dansleslocaux de la brigade de gendarmerie de Saly



Devant la barre, les trois prévenus ont plaidé coupables tout en soutenant n’avoir pas su que l’ecstasy était de la drogue



Pour le procureur Diaïté, les faits sont avérés. « C’est un réseau bien huilé qui s’approvisionnait avant de livrer la marchandise auprès des clients. Dans ce modus operandi, chacun a un rôle à jouer. Ce n’est que dernièrement où chacun a voulu gagner plus que les autres et a fait cavalier seul. C’est pareil pour le trafic intérieur parce l’un part à Karang, l’autre à Kaolack pour obtenir de la marchandise» a soutenu le représentant du parquet dans son réquisitoire avant de réclamer de condamner les accusés à 20 ans de réclusion criminelle.



Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement de leurs clients. « Ce sont des jeunes qui viennent de sortir de l’âge de la puberté. Ils ne sont pas connus du fichier de la justice. Ce sont des délinquants primaires à qui on doit accorder une nouvelle chance dans la vie.



Avec presque 2 ans en prison pour une maman qui venait d’avoir un bébé, un jeune père de famille et son ami, il y a de quoi les aider d’autant plus qu’ils reconnaissent consommer de la drogue non pas pour se saouler mais pour être plus performants au lit » a expliqué Me Tall.



A l’arrivée, le tribunal n’a pas eu la main leste à l’encontre des prévenus. Les deux hommes vont passer trois années de réclusion criminelle tandis que l’épouse Niang a été condamnée à deux ans de prison ferme. En plus, chacun des condamnés devra payer une amende de 200 000 FCFA au Trésor public.

