Chambre criminelle de Louga: meurtre, viol sur mineurs, pédophilie, 13 dossiers vidés en 5 jours

Treize (13) dossiers sont sur la table du procureur entre autres trafic de chanvre indien, vol collectif, tentative de meurtre, viol sur mineurs, pédophilie, incendie volontaire servant d'habitation...



Ce jeudi 17 Mars, deux affaires étaient à la barre. Il s'agit d'un meurtre et détention d'armes sans autorisation administrative et un viol.

Tous les deux faits remontent en 2020. Le premier, c'est un bagarre qui opposait un certain O. Ka et A. Sow dans le département de Linguère. Devant la barre, O. Ka précise qu'il avait appelé A Sow pour lui demander s'il n'avait pas vu sa chèvre et ce dernier croyant qu'il l'accusait de voleur, l'a injurié via le téléphone.

Quelques heures plus tard les deux hommes se sont donnés des coups de coupe-coupe et malheureusement le nommé A. Sow a rendu l'âme, rapportent les procès verbaux qui soulignent que le coupable était ivre

Devant les robes noires, O.Ka n'a pas nié les faits et le parquet a sollicité 20ans de réquisition criminelle pour le meurtrier. Mais le tribunal de grande instance de Louga a finalement condamné O. Ka 20ans de travaux forcés et de payer 10millions de franc CFA a la partie civile.



Viol sur mineur





La nommée K.G a accusé A.L.Diagne et C.Mbaye de l'avoir violée a maintes reprises. La première fois C. Mbaye est venu dans sa chambre nuitamment en passant par la fenêtre avec un couteau sur la main en menaçant la jeune fille de 13ans d'entretenir des relations sexuelles sans son consentement.



Et quand a l'autre, A.L.D, il a utilisé le même procédé. Mais devant la barre A.L.Diagne soutient que c'est la jeune fille de 13ans K.Gassama qui l'a sollicité de venir dans sa chambre pour entretenir des relations sexuelles.

La victime déclare même que c'est C.Mbaye qui est le père de son enfant et a sollicité 1.000.000frc comme dédommage.

Le parquet les a réclamé coupable et pour la répression de les condamner à 10ans de prison ferme.

Le tribunal de grande instance de Louga lui, les a acquitté et déboute la partie civile ses dommages et intérêts.

M Ndiaye Bâ ( Louga)