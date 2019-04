Chambre criminelle de Mbour : 13 dossiers entre les mains des juges Treize (13) dossiers en matière criminelle attendent les juges du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour, dont la première session pour l’année 2019 s’ouvre mardi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Parmi ces dossiers, il y a celui du très célèbre guide des Thiantacônes, Béthio Thioune et seize de ses disciples devant répondre de cette affaire qui remonte au 22 avril 2012, devant la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour.

Entre autres dossiers, il y a les délits de meurtre avec usage d’actes de barbarie, de complicité desdits homicides aggravés et d’association de malfaiteurs, de recel de cadavres, d’inhumation sans autorisation administrative, de non-dénonciation de crimes, de détention d’arme sans autorisation et de recel de malfaiteurs.

D’autres affaires relatives au « meurtre, détention illégale d’arme, association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien, tentative d’assassinat, détention illégale d’arme, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion, recel et vente illégale de produits pharmaceutiques, recel de malfaiteurs », sont également au menu de cette première session qui prendra fin le 9 mai.

Source APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos