Chambre de Commerce : Le budget 2025 approuvé à l'unanimité Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 17:27 | | 0 commentaire(s)| Lors de l'Assemblée générale de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) du 26 décembre 2024, les membres ont approuvé à l'unanimité, le budget 2025, équilibrant rigueur budgétaire et investissements futurs. Ce budget qui prévoit 2,13 milliards FCfa pour le fonctionnement et 758 millions pour les investissements, a été salué pour sa transparence.

L'Assemblée nationale a également renouvelé son soutien au président Abdoulaye Sow et à son équipe, soulignant leur rôle clé dans le développement économique du Sénégal et la modernisation des infrastructures.



Le président, réaffirmant la légitimité de son bureau face aux contestations judiciaires, a appelé à des réformes nationales pour le renouvellement des instances consulaires.



