Championnats d’Afrique au Rwanda : le Sénégal gagne 6 médailles d’argent et 3 bronze

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Septembre 2018 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

A l’issue des championnats d’Afrique de karaté, tenus au Rwanda du vendredi à dimanche, les sénégalais vont revenir au bercail avec 9 médailles : 6 en argent et 3 en bronze.



A défaut de médailles d’or, les Lions de karaté rentrent avec d’autres breloques. Même si le Sénégal n’a pas vraiment, été à la hauteur de ces joutes. Le président de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associés, El Moctar Diop, tire un bilan satisfaisant sur la prestation des Lions.



« C’est positif. On a senti des gosses qui ont beaucoup progressé sur le plan technique et mental. On a vu des combattants très déterminés, très motivés qui se sont battus comme des lions », dit-il.



Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook