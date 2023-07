Championnats du monde de para-athlétisme : L’édition 2023 se tient à Paris, du 8 au 17 juillet 2023 Les Championnats du monde de para-athlétisme sont un événement de para-athlétisme créé par le Comité international paralympique. Le premier tournoi a eu lieu à Berlin, en Allemagne, en 1994. Et, il a eu lieu une fois, tous les quatre ans, jusqu'au quatrième tournoi en 2006. Mais, depuis le cinquième tournoi en 2011, il a eu lieu une fois tous les deux rizières.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2023 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

L’édition 2023 se tient à Paris du 8 au 17 juillet 2023.



Deuxième plus grande compétition paralympique internationale juste après les Jeux, ce grand évènement sportif international (GESI ) se déroule au Stade Charléty. D’importance majeure, puisque qualificatif pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, cet évènement est placé sous l'autorité de l’instance internationale World Para Athletics.



Qu’ils soient en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental, les 1 700 athlètes venus de 120 pays, tenteront, à un an des Jeux Paralympiques de Paris 2024, de glaner l’une des 196 médailles d’or mises en jeu.



Le Sénégal participe à cette rencontre mondiale paralympique avec 8 athlètes qualifiés J 1 ; Youssoupha Diouf / Final Javelot / 10 juillet /18h 34 J 2 : Mamadou Ba / Final hauteur / 10 juillet / 18h 47 J 3 : Abdou Ba / final hauteur/ 11 juillet / 18h 38 J 4 : Fatou Kine Ndiaye et Hortence Mendy/ javelot qualification/ 12 juillet / 12h 30 J 5 : Fatou kine Ndiaye et Hortence Mendy / finale Javelot (si qualifiées) / 13 juillet/ 9h J 5 : Elhadji Mouhamed Gaye / final heuteur/ 13 juillet / 19 h 6 : REPOS 14 JUILLET 7 : Talla Diop et Boubacar Cissokho/ qualification poids/ 15 juillet/ 12h 30 8 : Talla Diop et Boubacar Cissokho / Final poids (si qualifiés) 16 juillet/ 18h 30.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook