Chan 2022 : Sénégal-Côte d’Ivoire, ce samedi 

Le Championnat d’Afrique des Nations (Chan) a été lancé vendredi en Algérie, avec la victoire du pays hôte sur la Libye (1-0). Absent de la compétition depuis 2011, le Sénégal fait son entrée en matière ce samedi, à Annaba, contre la Côte d’Ivoire. Les Lions locaux qui ont disputé deux matchs de préparation contre le […] Le Championnat d’Afrique des Nations (Chan) a été lancé vendredi en Algérie avec la victoire du pays hôte sur la Libye (1-0). Absent de la compétition depuis 2011, le Sénégal fait son entrée en matière ce samedi, à Annaba contre la Côte d’Ivoire. Les Lions locaux qui ont disputé deux matchs de préparation contre le Niger (0-0) et le Congo (1-0), vont essayer d’entamer la compétition par une victoire contre le grand rival de l’Afrique de l’Ouest. Les deux nations qui s’étaient déjà rencontrées lors de la première édition en 2009 (0-0) arrivent dans cette 7ème édition avec beaucoup d’ambitions. Les Éléphants qui disputent leur 5ème CHAN sont plus expérimentés dans la compétition que les jeunes protégés de Pape Bouna Thiaw. Toutefois, les partenaires d’El Hadji Moutarou Baldé ont une belle carte à jouer. En effet, avec le talent, l’insouciance de la jeunesse et l’envie de briller dans cette compétition qui peut servir de vitrine pour les jeunes talents, les Lions locaux peuvent surprendre n’importe quelle équipe dans ce tournoi. Cependant, le pays des champions d’Afrique devra se méfier de la Côte D’Ivoire qui est toujours très motivée quand elle rencontre le Sénégal. Depuis la victoire de la CAN 1986 (1-0) et la défaite en 2012 à domicile en éliminatoire de la CAN, le football ivoirien a une certaine ascendance psychologique sur celui du Sénégal. Absentes de la dernière édition au Cameroun, les deux nations de football auront à cœur de bien briller en terre algérienne. Et cela doit commencer par une victoire ce samedi au stade du 19 mai d’Annaba.



