Chan: Bonne entrée en matière des Lions locaux Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans un derby qui a tenu toutes ses promesses, les poulains de Pape Thiaw ont eu une première opportunité de prendre l’avantage à la 73ème minute sur un penalty sifflé suite à une faute de main ivoirienne, mais Lamine Camara a raté sa tentative. Cependant, cela n’a pas découragé la valeureuse formation sénégalaise qui a continué à pousser et a finalement […] Dans un derby qui a tenu toutes ses promesses, les poulains de Pape Thiaw ont eu une première opportunité de prendre l’avantage à la 73ème minute sur un penalty sifflé suite à une faute de main ivoirienne, mais Lamine Camara a raté sa tentative. Cependant, cela n’a pas découragé la valeureuse formation sénégalaise qui a continué à pousser et a finalement débloqué le score grâce à Moussa Ndiaye. Entré en jeu à la 67e minute, le milieu de terrain de l’ASC Jaraaf a trouvé la faille suite à un coup franc de Camara, renvoyé par la barre transversale (77ème). Après le match nul 0-0 un peu plus tôt entre la RD Congo et l’Ouganda, les Lions de la Téranga s’installent désormais seuls en tête du Groupe B.



Source : Source : http://lesoleil.sn/chan-bonne-entree-en-matiere-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager