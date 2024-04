Changement climatique: Les défis qui guettent le Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 18:30 | | 0 commentaire(s)| Face aux enjeux du changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Comité national de l’initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE), en collaboration avec le Natural Resource Governance Institute (NRGI), a tenu ce lundi, une session de formation multipartite sur les exigences de la norme ITIE 2023. Au cours des débats, la présidente Mme Oulimata Sarr, a fait savoir que le Sénégal fait face aux défis de la lutte contre le changement climatique et la réduction de la pauvreté énergétique.

Oulimata Sarr estime qu’il faut adopter des pratiques d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz, tout en minimisant les émissions nocives dans les industries extractives.



Ainsi, l’honorable député Abass Fall a rassuré que les efforts sont entrepris afin de renforcer une gestion responsable et transparente des ressources extractives, allant dans le sens de l’appel du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye.



