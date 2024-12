Changement climatique : Macky Sall appelle à une alliance Afrique-Arabie Saoudite Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 17:37 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Macky Sall/ Saliou Ndong Macky Sall, ancien Président du Sénégal, a exprimé sa reconnaissance aux autorités saoudiennes pour l’invitation à participer à un panel sur le financement de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du Forum de la Saudi Green Initiative, organisé le 4 décembre 2024 à Riyad. Dans son allocution, il […] Sénégal Atlanticactu/ Macky Sall/ Saliou Ndong Macky Sall, ancien Président du Sénégal, a exprimé sa reconnaissance aux autorités saoudiennes pour l’invitation à participer à un panel sur le financement de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du Forum de la Saudi Green Initiative, organisé le 4 décembre 2024 à Riyad. Dans son allocution, il a insisté sur l’importance de la coopération internationale pour relever les défis environnementaux globaux. Lors de cet événement, qui a rassemblé des dirigeants mondiaux et des experts en climat, M. Sall a abordé des questions cruciales pour l’Afrique, notamment la nécessité de renforcer les capacités des pays africains à mieux comprendre les mécanismes de financement des actions climatiques. Il a mis en avant l’urgence de garantir la transparence et l’équité sur le marché des crédits carbone, afin que les ressources dédiées à la lutte contre le changement climatique profitent réellement aux communautés les plus vulnérables. Il a également plaidé pour une approche inclusive, permettant aux pays africains de jouer un rôle plus central dans les négociations climatiques internationales, rappelant que bien que l’Afrique soit responsable d’une faible part des émissions mondiales, elle en subit les conséquences de manière disproportionnée. Enfin, l’ancien Président a lancé un appel à une solidarité internationale accrue, afin de permettre à l’Afrique de surmonter les effets du changement climatique, tout en veillant à ce que les financements soient adaptés aux réalités locales et aux priorités de développement durable.



Source : https://atlanticactu.com/changement-climatique-mac...

