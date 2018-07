Changeons la donne avec de vrais patriotes ! (Babacar BA )

Voici ce que déclarait Gana NGOM, fondateur de Delgas Assainissement en 2014 : « Je vis à Saly depuis 27 ans et je pense que cette commune a besoin de quelqu’un qui a une vision claire du progrès et du développement pour aider les jeunes à trouver du travail, quelqu’un qui soit capable d’opérer les ruptures dans la gestion de la commune, en mettant en place des mécanismes qui peuvent créer des emplois et permettre aux jeunes de s’épanouir dans le milieu professionnel et dans leur commune. Quand on a des compétences et qu’on pense qu’on peut faire quelque chose pour la localité, mieux vaut s’investir. Il ne sert à rien de gagner de l’argent, de conserver un certain prestige et qu’à côté de soi, il y a la misère. Donc on doit s’engager si on pense qu’on peut apporter, grâce à son expérience et son engagement, des changements qui vont permettre aux populations de réduire la misère et la pauvreté, par une réorientation des interventions prioritaires et un ciblage des priorités ».



Sa société Delgas Assainissement, qui emploie environ 270 salariés et dont le siège social est basé à Saly, jouit d'une notoriété internationale et participe à la création de valeur et de richesses dans notre pays. C’est exactement ce genre de leaders, ayant déjà fait preuve d’endurance et de réussite dans le milieu professionnel, qui doivent peupler davantage l’espace politique, pour mettre leur expérience au service du pays.



Et c’est pourquoi je soutiendrai, Incha Allah, la candidature de Gana NGom, aux municipales de 2019 car Saly, première station balnéaire de l’Afrique de l’Ouest, mérite un homme de sa trempe pour se propulser vers des lendemains meilleurs. C’est aussi le compagnonnage sur lequel nous travaillons pour changer fondamentalement le paysage politique du département de Mbour, avec des leaders engagés au service exclusif de nos populations. Qu’Allah nous guide et nous facilite. Amine.









Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes

Citoyen de la Ville de Mbour