Chantage, extorsion diffusion et collecte illicite de données : les jeunes Fallou Sylla et Fallou Mbacké écopent de deux ans Respectivement âgés de 20 et 22 ans, Fallou Sylla et son ami Fallou Mbacké ont écopé de deux ans dont six mois de prison ferme. Les deux copains qui se sont échangé une sextape de la dame Mame Diarra Sarr, étaient poursuivis pour collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, collecte illicite de données à caractère personnel, tentative d’extorsion, chantage, entre autres…

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Août 2022 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République, en condamnant Serigne Fallou Sylla et Serigne Fallou Mbacké à une peine de deux ans de prison dont six mois ferme. Les deux amis ont comparu, hier jeudi 18 août 2022, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel, pour répondre des charges de collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, collecte illicite de données à caractère personnel, tentative d’extorsion, chantage.



D'aprés le récit de L'As, lsextapees faits ont eu lieu à Touba. Le 14 aout dernier, Serigne Fallou Mbacké se rend chez sa voisine Mame Diarra Sarr (jeune mère célibataire) pour lui emprunter un téléphone afin de se photographier. Lorsque la dame lui a donné son smartphone, le jeune est entré dans la galerie pour y récupérer une sextape de Mame Diarra Sarr en compagnie de son petit ami. Faisant comme si de rien était, Serigne Fallou Mbacké rend à Mame Diarra Sarr le téléphone quelques heures plus tard. Le même soir, il envoie la chaude vidéo à son ami Serigne Fallou Sylla. Après des échanges, les deux jeunes hommes concoctent un plan visant à faire chanter la dame. Au cours de cette même soirée, Serigne Fallou Sylla contacte Mame Diarra Sarr après lui avoir envoyé par lWhatsApp la vidéo.



Ensuite, il exige qu’elle lui envoie la somme de 100.000 Fcfa, la menaçant de publier la sextape sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire du célèbre Adamo. Avant que la dame ne comprenne quoi que ce soit, Serigne Fallou revient à la charge en lui proposant des rapports sexuels. Sachant que son voisin Serigne Fallou Mbacké est à l’origine de ce traquenard, elle confond ce dernier qui nie catégoriquement les faits. Décidée à tirer cette affaire au clair, Mame Diarra Sarr saisit le commissariat de Dianatou d’une plainte contre les deux jeunes gens. Au bout de quelques jours d’investigations, les deux Serigne Fallou sont interpellés avant d’être inculpés.



Devant la barre hier jeudi, ils ont nié les faits dans un premier temps avant de se rendre à l’évidence devant les preuves apportées aussi bien par la partie civile que le parquet. Ayant finalement reconnu les faits, les deux mis en cause se sont confondus en excuses devant la barre. alors que Mame Diarra Sarr a demandé 100.000 Fcfa pour la réparation du préjudice, le procureur a requis deux années de prison dont six mois ferme contre chacune des deux prévenus. Quant à Me Serigne Diongue l'avocat de Serigne Fallou Sylla, il a plaidé la relaxe après avoir sollicité du tribunal à titre subsidiaire une application extrêmement bienveillante de la loi. Rendant son verdict séance tenante, le tribunal a reconnu Serigne Fallou Sylla et Serigne Fallou Mbacké coupables des charges et les a condamnés à deux années de prison dont six mois ferme. Ils devront également solidairement payer cent mille Cfa de dommages et intérêts à la partie civile.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook