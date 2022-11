Chanvre indien : un trafiquant et deux consommateurs arrêtés Déféré au parquet à plusieurs reprises pour détention et trafic de chanvre indien, P. T. Fall a été encore présenté au procureur pour les mêmes faits. Il a été alpagué par les hommes du Commissaire Abdou Sarr de la Médina au cours d’une patrouille.

Le mis en cause qui a été interpellé avec 04 cornets se servait d’une poubelle pour cacher la drogue. Mais, il a été démasqué par les limiers de la Médina qui lui ont délivré un ticket gratuit pour Reubeuss.



Adepte de l’herbe quitue, M.Gassama qui était parti se procurer sa dose quotidienne est tombée sur une patrouille de la Police de Médina à la rue 22. Les limiers ont trouvé par devers lui 02 cornets de chanvre indien. Au terme de sa garde à vue, M.Gassama est déféré au parquet pour détention aux fins d’usage de chanvre indien.



Élargi récemment de prison pour le délit de détention et usage de chanvre indien, M. Diallo est devenu dépendant. Car, il a récidivé. Parti s’approvisionner au marché Tilène, il est tombe sur une patrouille policière des hommes du Commissaire Abdou Sarr alors qu’il était en possession de 04 cornets de chanvre. Il sera déféré au parquet pour détention aux fins d’usage de chanvre indien.



