« Chaque année, plus de 200.000 jeunes arrivent sur le marché du travail »: Le Directeur de l'emploi Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2023

Le Directeur de l’Emploi, Pape Modou Fall avance que 200.000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année. Il a précisé que « le Sénégal, pour des raisons spécifiques à son marché de l’emploi peu structuré, inclut les personnes sans emploi mais disponibles, même si elles ne cherchent pas activement un emploi, dans le calcul du taux de chômage élargi ». Selon les données de l’Ansd (Agence nationale de la statistique et de la démographie), le taux de chômage élargi a connu une baisse significative, passant de 21,7% au deuxième trimestre de 2022 à 18,6% à la même période en 2023. Cependant, le taux strict du BIT est estimé à 4,1% pour la même période. Pape Modou Fall a insisté sur le fait que la définition du chômeur demeure la même entre le BIT Bureau international du travail) et l’Ansd, soulignant la prise en compte des circonstances indépendantes de la volonté des individus pour déterminer le chômage. À l’en croire, 200.000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Pour expliquer cette baisse, le Directeur de l’emploi a évoqué « l’impact de la situation économique du pays, la croissance démographique et les politiques publiques ». Il a parlé des efforts du gouvernement sénégalais pour réduire le chômage, citant des programmes tels que « Xeyu ndaw ñi » qui ont généré plus de 66 000 emplois entre 2021 et 2023, les investissements dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, et la promotion de l’entrepreneuriat et de la formation professionnelle.



