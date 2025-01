Charge haineuse contre Abdoulaye Daouda Diallo : Pourquoi?

Dans son édition du vendredi 10 janvier 2025, le journal " L'Observateur" a publié un article consacré au président Abdoulaye Daouda Diallo. En l'insérant dans sa " UNE", le journal témoigne de l'intérêt majeur qu'il accorde au sujet politique ciblé. Toutefois, le titre et le corps de l'article ( page 2) suggèrent, sinon un procès politique à charge, du moins une entreprise de démolition violente, d'un acteur politique de premier plan.

Parler, comme le fait cet article, de "mutisme intrigant" pour caractériser le comportement politique du Président ADD, relève sans aucun doute, d'une courte vue, d'une approche spécieuse et d'une incontestable violence. Au - delà de la conception étriquée qui entoure l'emploi du mot "intrigant" par Mme Sophie Barro, ce sont les motivations et les arguties utilisées pour agresser le Président ADD, qui interrogent.

En effet, le mot " intrigant " est négativement chargé. Nul besoin d'une exégèse linguistique pour savoir qu'il renvoie à l'opportunisme, au complot, aux manœuvres occultes, voire à la trahison!

Associer ce mot à la personne et à la trajectoire politique du Président ADD, est une inacceptable offense.

Pourtant, c'est en évoquant l'attitude post - Législatives du Président ADD, que Mme Sophie Barro commence ses diatribes les plus acerbes, d'une violence inouïe. En osant soutenir que le Président ADD " évoque aujourd'hui, l'image d'un fantôme errant dans les couloirs du paysage politique ", Sophie Barro est dans l'attaque "ad hominem" que rien ne justifie.

C'est d'autant plus vrai que cette dame estime qu'il existe un " mystère autour d'ADD, un homme qui fut autrefois l'une des étoiles montantes de la politique sénégalaise, mais qui, aujourd'hui, semble avoir choisi de se fondre dans les ombres du passé ". Mais, madame, où est donc le " mystère " si le comportement s'explique par un choix délibéré ? Où est " l'intrigue " si c'est aussi limpide que l'eau de roche? Dès lors qu'il s'agit d'une option souveraine?

La dame Barro a pu bénéficier, en partie, des services d'un sociologue, M. Cissokho. Tous deux, ils insistent sur le statut de " dauphin" du Président Macky Sall, qu'aurait ADD. Ils baignent dans une construction idéologique étrangère à l'histoire, aux Statuts et à la philosophie politique qui inspirent la pratique politique de l'Alliance Pour la République. Tout au contraire, parce que chevillée dans les Principes et valeurs de la République, l'Apr récuse le " dauphinat" comme modalité de construction de la légitimité directionnelle et de transmission du pouvoir dans le Parti.

C'est pourquoi, toutes les stations occupées par le Président ADD au cours de sa trajectoire, s'expliquent par ses valeurs propres, sa compétence technique et sa légitimité politique. Celle - là même qui dépasse le cadre de son appartenance aux fondateurs de l' APR, pour l'élargir à une vraie présence de terrain, à une réelle proximité avec les Bases du Parti et ses victoires à toutes les Élections auxquelles il a participé, à l'exception d'une seule.

En vérité, la "thèse" de madame Sophie Barro et de ceux qui lui sont proches idéologiquement, est simple : Pour exister politiquement, il faut " communiquer", il faut être adoubé ou reconnu par le monde médiatique, à défaut d'être une Star médiatique !

Une telle perception est aux antipodes de la compréhension que le Président ADD a de la politique.

Pour le Président ADD, la politique dépasse largement, les considérations médiatiques. Exister politiquement, c'est définir de nobles objectifs au bénéfice du peuple sénégalais. C'est se mobiliser pour l'atteinte de ces objectifs et accepter dans cette dynamique, l'adversité et les contraintes qui l'accompagnent. C'est armé de cette vision et nanti d'une expérience dans le combat politique, que le Président ADD s'est forgé un moral à toute épreuve, une stature d'Homme politique majeur. Il n'a jamais fait de la " Communication " l'axe principal de sa pratique et de son engagement politiques.

Aujourd'hui, notre pays vit une situation politique inédite et des plus complexes.

A l'instar de tous les grands Acteurs politiques de l'Opposition, le Président ADD est dans une phase d'analyse et de propositions politiques à même de garantir la victoire de notre Camp.

Pour une exigence aussi exaltante, le Président ADD demeurera fidèle aux Valeurs qui lui ont permis d'être ce qu'il est et de demeurer un haut Responsable de l'Alliance Pour la République. Son périmètre d'intervention est national, dépassant le seul Département de Podor et le Fouta. La tournée politique de remobilisation des Bases du Parti, qu'il a dirigée à Kolda, en est une parfaite illustration.

Pour nous autres, Camarades, amis, compagnons du Président ADD dans nos différents terroirs et dans le Parti, ce type de sortie qui frise l'article commandité par des forces d'hostilité indigne, est contraire à la vérité et sert des causes inférieures.

En définitive, le Président ADD poursuivra sa voie toute tracée, acceptant la saine adversité et dans la certitude qu'il viendra à bout, avec tous ses amis, des forces occultes, courageusement anonymes, qui tentent de le discréditer.

Nous comptons l'accompagner dans ce combat, qui est celui de tous les dignes fils du Sénégal.



Les amis de ADD

Source : https://www.jotaay.net/Charge-haineuse-contre-ADD-...