Chargés de mission à la Présidence: Thierno Alassane Sall charge les dernières nominations de Bassirou Diomaye Faye

Ces dernières heures, la presse a annoncé une série de nominations de membres de Pastef au sein du gouvernement. Selon les derniers rapports, le président Bassirou Diomaye Faye aurait nommé plusieurs "Pastéfiens" à des postes de chargés de mission au sein de la Présidence. Des nominations qui font déjà polémique.

Leader de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall a déploré ce "recrutement politique" de pastéfiens. Pour le député de la 14e législature dissoute, les mauvaises pratiques du népotisme persistent, malgré la promesse de rupture du nouveau gouvernement.

"Des dizaines de recrutements de chargés de mission à la présidence de la République, à la veille des élections législatives. Pendant que les jeunes non encartés n’ont plus d’espoir et nombre d'entre eux n'ont pour seul PROJET que le « Barça ou Baarsàq ». Un constat implacable : les mauvaises pratiques népotistes persistent. Alioune Tine avait parlé « d’État pastefien », mais la réalité dépasse cette formule. C’est le « Système » honni qui perdure. En fin de compte, tout change, pour que rien ne change. Terrible", a écrit Thierno Alassane Sall.