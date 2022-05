Charles Ciss: "la gloire politique est éphémère, la paix est au-dessus de tout"

Récemment remplacé à la tête de la direction de la solde, Charles Émile Ciss se dit satisfait de son bilan pendant ces cinq années. L’ancien directeur de la Solde appelle à l’amélioration de la direction et réaffirme sa disponibilité et son expérience qu’il pourrait mettre au profit du Président de la République du Sénégal.

Par rapport aux élections législatives, ce dernier estime que le calme et la sérénité devant les enjeux sont à sauvegarder. Mr Ciss lance un message au pouvoir et à l’opposition en ces termes: « qu’ils sachent que la gloire politique est éphémère… », avant de remercier et de réitérer sa fidélité à l’endroit du chef de l’Etat Macky Sall.