Charles Malick Faye : « Mon premier amour, ma seconde histoire amoureuse »

« Mon premier amour est, d'une certaine manière, ma seconde histoire amoureuse. Je me suis marié, j'ai eu des enfants de cette première histoire, sans passion, mais plutôt pour me rassurer socialement. C'était un beau mensonge à la société et à moi-même, en quelque sorte. Ce n'était plus tenable et je suis parti », se souvient Charles Malick Faye.



« J'ai rencontré Saly, dont je suis tombé follement amoureux. C'était ma princesse pour un quarantenaire. L'histoire était toxique, violente, et s'est terminée par une séparation. Aujourd'hui, même si je suis parfaitement conscient de l'impossibilité d'un tel couple, cette histoire revient régulièrement à mon esprit. J'y ai touché une forme d'extase.



Aujourd'hui, c'est dans une rencontre très libre et "mature", que je découvre une nouvelle forme d'amour, plus spirituelle et profonde. C'est par les expériences et les ruptures qu'on apprend... », reconnaît-il.















O WADE Leral