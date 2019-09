Chavirement aux Ïles de la Madeleine - Bilan: 41 victimes, dont 4 corps sans vie

Les opérations de secours sont terminées sur l'Île de la Madeleine. Le bilan fait, donne 41 victimes, dont 4 corps sans vie. Il y a deux filles parmi les morts, dont une âgée de 10 ans et deux agents des parcs nationaux.



Ainsi, les rescapés ont été orientés à l’hôpital principal de Dakar et les corps sans vie déposés présentement, à la base navale Amiral Faye.

