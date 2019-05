Chavirement d'une pirogue en Casamance: Ousmane Sonko présente ses condoléances À la suite du chavirement d’une pirogue provenant d’Eloubarir dans le bolong de Kameubeul dans le département d’Oussouye, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a présenté ses condoléances à la famille des disparus et prié pour les disparus.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le chavirement d’une pirogue provenant de la localité d’Éloubarir causant la mort de cinq

personnes. Nous prions le Bon Dieu pour que les disparus soient retrouvés sains et saufs. Aux familles des victimes et à toute la population de Ziguinchor, nous présentons nos condoléances les plus sincères. Que le Paradis soit leur dernière demeure!Amine ».



