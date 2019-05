Chavirement de pirogue à Eloubadir: Macky Sall sort enfin de son mutisme

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Critiqué pour l’inaction du gouvernement suite au chavirement meurtrier de pirogue à Eloubadir (Ziguinchor), le président de la République sort de son mutisme. Le Président de la République a dépêché son directeur de cabinet Augustin Tine. Ce dernier sera accompagné du ministre de la Pêche pour rencontrer les familles des victimes, ce vendredi à Ziguinchor, selon « Les Echo »s. Pas de doute qu’ils vont distribuer des enveloppes en guise de « diaxal » (condoléances).



Pour rappel, le chavirement de la pirogue dans le bolong de Kameubeul, a fait huit morts dont un père de famille et ses enfants (voir photo ci-dessous). Le capitaine de la pirogue est toujours entre les mains de la justice. Il est poursuivi pour homicide involontaire, car d’après les sources, il a accepté de surcharger l’embarcation et aucun passager n’avait porté le gilet de sauvetage.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos