Cheb Khaled victime de violences conjugales de la part de sa femme marocaine ?

Cheb Khaled a-t-il été ingrat envers Karima, la mère de son « fils caché » Anyss ? C’est du moins ce que l’on peut penser en écoutant le jeune homme, lors de son passage à l’émission « Touche pas à mon poste » (TPMP), vendredi dernier, sur la chaîne française C8 et consacrée aux « enfants cachés des stars ». En effet, Anyss a révélé que son père a fait la connaissance de sa mère à son arrivée en France. Ne parlant pas la langue de Molière, le roi du raï algérien aurait été soutenu par la bonne dame, qui lui aurait également montré le chemin en Hexagone.



« Il est venu en France sans parler un mot de français. C’est ma maman (Karima), qui l’a aidé en lui présentant les bonnes personnes et l’a introduit dans des cabarets en France. Elle a joué en quelque sorte le rôle d’agent », a raconté Anyss, 27 ans, tout en révélant que sa mère Karima, est décédée, il y a 3 ans. Anyss a aussi fait savoir qu’au début, son père était prêt à le reconnaître, avant de changer d’avis, pour des raisons qu’il ignore.



« Du jour au lendemain, c’est comme si je suis rayé de sa vie. Il ne voulait pas me reconnaître. Il a fallu une lourde bataille judiciaire que ma mère avait menée avec brio, avec notamment des tests ADN pour la reconnaissance de paternité. La justice a tranché et à partir de là je suis reconnu et je portais son nom », a-t-il indiqué. Malgré cette reconnaissance de paternité sur le plan juridique, le jeune Anyss n’a jamais pu s’approcher comme il le faut de son père Cheb Khaled.



« Il est sous l’emprise de sa femme et je sais qu’il le regrette. Il n’a pas le droit d’avoir un téléphone. C’est sa femme qui contrôle tout », ajoute-t-il. Anyss va jusqu’à accuser sa belle-mère de « violences conjugales » sur Cheb Khaled.





