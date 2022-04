Cheikh Ahmadou Bamba Diop molesté jusqu'à l'hospitalisation, par Xrum Xax et Cie, pour avoir dénoncé... Rédigé par leral.net le Samedi 23 Avril 2022 à 08:02 | | 1 commentaire(s)| Cheikh Ahmadou Bamba Diop a été agressé, molesté, selon ses dires, par Karim Xrum Xax et ses partisans. "Parce que j'ai osé dire qu'ils ne doivent pas manifester pour Cheikh Oumar Diagne qui a injurié Serigne Touba et la communauté mouride, au vu et su de tout le monde. N'eut été la police, ils allaient me tuer. C'est désolant qu'on ne puisse pas, en 2022, parler librement et qu'on laisse insulter impunément nos guides religieux", s'est-il plaint, après un séjour à l'hôpital Principal.





