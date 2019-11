Cheikh Ahmadou Kara Mbacké lance le mouvement «Matlaboul Fawzeyni» L’Ambassadeur international pour la paix, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, va lancer très prochainement un mouvement intitulé «la quête du bonheur des deux mondes" (Matlaboul Fawzeyni). Selon son concepteur, ce mouvement apolitique sera un nouveau cadre de réflexion visant à conduire le Sénégal et les sénégalais sur le chemin de l’émergence avec la mise en place de programmes spécifiques et novateurs tirés à partir du projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul énoncé dans le khassaide Matlaboul Fawzeyni.

Il faut rappeler que c’est dans un contexte très particulier que le Saint homme a écrit ce poème intitulé « la quête du bonheur des deux mondes », en 1887, année de création de la ville sainte de Touba.



Ainsi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni appelle toutes les forces vives de la Nation à adhérer à ce mouvement pour apporter leurs pierres à l’édification de ce projet de société.









