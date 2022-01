Cheikh Ba sur l'installation d'Auchan à la Médina: "Je suis prêt à retirer ma candidature si on.." Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|







Source : Invité par nos confrères de la TFM, Bamba Fall avait révélé que Cheikh Ba, inspecteur des impôts domaines avait facilité l'installation "frauduleuse" du supermarché "Auchan". Le candidat de Benno Book Yaakaar dément et Cheikh Ba, défie. "Pour qui connait comment évoluent les impôts et les domaines, sait que dans des dossiers similaires, le directeur général n'a rien à y voir. En fait, en lieu et place du bilan qu'il doit présenter aux populations de la Médina après 8 sans réalisations a la tête de la mairie, Bamba Fall se noue dans des accusations fallacieuses contre son potentiel challengers", a t-il dit. Ainsi, il somme ses détracteurs de sortir leurs preuves et au cas échéant, il retire sans candidature à la mairie de la Médina.Source : https://www.exclusif.net/Cheikh-Ba-sur-l-installat...

