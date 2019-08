Cheikh Bakhoum : « utiliser les messageries commerciales dans l’administration pose un problème de sécurité et de souveraineté » Le Directeur de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie), Cheikh Bakhoum, a appelé à arrêter d’utiliser les messageries commerciales dans l’administration sénégalaise.

« Utiliser les messageries commerciales pour communiquer des documents administratifs pose un problème de sécurité et de souveraineté », a, en effet, déclaré Cheikh Bakhoum dans l’émission grand Jury de la RFM, ce dimanche.

« Nos documents vont se retrouver dans des datacenters étrangers. Et si l’on sait qu’aux Etats-Unis, par exemple, une loi autorise le gouvernement à consulter toutes les données hébergées dans des datacenters américains, cela pose un vrai problème de sécurité ».

Et de confier, « aujourd’hui, nous sommes assez outillés dans ce domaine. L’Etat dispose de deux datacenters et un troisième est en construction à Diamniadio. Donc nous avons tout ce qu’il faut pour enclencher la digitalisation intégrale des données de l’administration ».



