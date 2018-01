Cheikh Bamba Dièye : « Le Sénégal pour tous et par tous de Macky Sall n'est une réalité que pour les apparatchiks et les transhumants »

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2018 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Sur sa page facebook Cheikh Bamba Dièye, leader de la FSDBJ a décrypté à sa façon le discours de fin d’année à la Nation du président de la République.



« Monsieur le Président je n'adhère pas et ne partage pas l'enthousiasme de votre discours parce que le rêve de rupture, le souci de gouverner autrement en phase avec le besoin ressenti de justice pour tous, de liberté d'entreprendre et de garantie de sécurité que vous portez en bandoulière ne transparaît pas dans les actes de gouvernance que vous posez. Le Sénégal pour tous et par tous dont vous nous vantez les mérites est à géométrie variable. Ce Sénégal chimérique n'est une réalité que pour les apparatchiks et les transhumants du premier cercle. Comme beaucoup de mes compatriotes, Je ne veux pas être complice dans votre volonté de construire une société de FEN SACC ET DE FARAL TOGN KAT ou des loups déguisés en agneaux ont l'habileté de faire passer la moindre parcelle de leurs escroqueries politiciennes en une généreuse opération de philanthropie.



M. le Président, la réalité de la gouvernance publique dont vous vantez les performances est faite aujourd'hui de corruption, de régime de faveurs, de largesses d'exonération pour les puissants et de reculs démocratiques. Le Sénégal que nous vivons ne rend plus la justice et ne protège pas le citoyen de la furie de votre ambition de vous imposer à nous en violation de nos droits et de notre liberté de nous choisir librement nos dirigeants. Souvenez-vous de vos multiples promesses non tenues et hâtez-vous plutôt à conformer vos actes avec la théorie du bien dont vous êtes devenu un spécialiste.



En définitive monsieur le président de la république vos actes qui disent le contraire de votre théorie du bien parlent si fort que plus personne n'entend ce que vous dites.

Au seuil du nouvel an, Je souhaite à tous mes compatriotes une excellente année 2018, loin des tourments et des difficultés présents et passés.

Dewenati à tous »

Cheikh Bamba DIEYE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook