Cheikh Bamba Dièye constitue Mes El Hadji Diouf et Assane Dioma Ndiaye

Lundi 6 Août 2018

Si l’Etat n’enterre pas le plus rapidement possible cette affaire de convocation de Cheikh Bamba Dièye, il y a aura beaucoup de bruit. En effet, Cheikh Bamba Dièye a constitué des avocats parmi les plus virulents. Il s’agit de Mes El Hadji Diouf et Assane Dioma Ndiaye.



En attendant d’autres qui vont être constitués ou se constituer. Déjà, Me El Hadji Diouf a commencé à balancer des missiles sur la tête du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, même si ce dernier avance qu’il n’est pour rien dans cette affaire.













Les Echos

