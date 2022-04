Cheikh Bamba Dieye, «…regarder la possibilité d’élargir la loi appliquée aux députés pour déchoir de son poste tout élu qui transhume » «La transhumance renvoie toujours à la version la plus négative de notre histoire politique. Elle symbolise le renoncement d’un acteur politique à ses valeurs, à ses convictions pour la jouissance de manière indue de ressources et de responsabilités publiques. Cette caricature de l’engagement politique disqualifie la personne de toute crédibilité et capacité à être un homme de développement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Un tel citoyen ne peut être engagé dans le combat pour consolider la transparence, le travail et la méritocratie au Sénégal. La transhumance menée par le pouvoir avec de l’argent public prouve que le projet national d’un Sénégal solidaire, juste et développé n’est pas la priorité de ce pouvoir.



Les pays avec autant de défis comme le nôtre qui se retrouvent prisonniers entre les griffes d’un régime qui construit son ancrage dans la société par la transhumance sont condamnés à la régression et au sous-développement. Ils sont assurément à plaindre et vivent une véritable une calamité.



La transhumance est la première cause de l’impunité, de l’injustice et du manque de transparence qui sévissent dans nos pays. De tels régimes sont les parrains de la prédation des ressources publiques.



Une citoyenneté active et un engagement permanent des Sénégalais à combattre par tous les moyens et en particulier par le vote tout pouvoir et toute formation politique qui promeut la transhumance peuvent la combattre avec efficacité. Il faudra aussi regarder la possibilité d’élargir la loi appliquée aux députés pour déchoir de son poste tout élu qui aura transhumé. »

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook