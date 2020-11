Cheikh Bamba Dièye se démarque d’Idrissa Seck

Les membres de la coalition «Idy 2019» continuent de fuir leur ancien candidat à la dernière élection présidentielle comme la peste. Après Bougane Guèye, Babacar Diop et d’autres responsables de partis politiques, c’est au tour du député Cheikh Bamba Dièye de se démarquer d’Idrissa Seck, après la décision de ce dernier d’aller pieds et mains liés dans la mouvance présidentielle, en acceptant sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental(CESE) et en approuvant que deux de ses proches collaborateurs soient nommés ministres dans le gouvernement.



Etant surpris par le ralliement de son candidat en 2019 à la mouvance présidentielle, Cheikh Bamba Dièye persiste et signe, dans un communiqué parcouru par « L’As », que le FSD-Bj est une formation de l'opposition par conviction et par choix. Par conséquent, il continuera d'œuvrer pour l'avènement d'une alternance crédible qui gommera à jamais les pratiques d'un autre âge qui ont fini de décrédibiliser la classe politique. Rappelant qu'en 2019, de manière souveraine, sa formation politique avait appelé à voter pour le candidat Idrissa Seck dans la continuité de leur engagement à servir le Sénégal, l’ancien maire de Saint-Louis affirme que le FSD-BJ a repris le cours normal de ses activités avec l'autonomie et la liberté de ton qui le caractérisent.

