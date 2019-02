Cheikh Bara Dolly Mbacké : « Cette commission d’enquête n’est qu’un subterfuge pour polluer la campagne du candidat Sonko »

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

En vertu de l’article 75 de l’Assemblée nationale, le député Cheikh Bara Dolly Mbacké a invoqué une motion préjudicielle pour demander l’arrêt du débat sur le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des 94 milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R, qui selon lui, n’est qu’un subterfuge pour polluer la campagne électorale du candidat Ousmane Sonko, en perspective au scrutin présidentiel du 24 février 2019.



L’article 75 dudit règlement stipule qu’au cours des discussions, des motions préjudicielles peuvent être soulevées. Contrairement à la question préalable qui vise à empêcher qu’il y ait délibération, la motion préjudicielle tend à obtenir une suspension temporaire des débats jusqu’à ce que, notamment, une commission ait donné son avis sur le projet.



« La vérité est que l’Assemblée veut juste polluer la campagne du candidat Ousmane Sonko et essayer de saper son moral. C’est ça la réalité des faits. Alors, Je demande solennellement l’arrêt des débats qui n’est vraiment pas très important. Le Peuple nous attendait sur des affaires plus importantes où il a été dilapidé l’argent du contribuable par les agents de l’Etat. Prenons par exemple, le Building administratif était réfectionné à hauteur de 17 milliards, aujourd’hui, il est à 50 milliards. Qu’attendons-nous pour ouvrir une enquête parlementaire ? L’hôpital de Touba qui devait être construit pour 38 milliards. 14 milliards ont été injectés et puis, le contrat a été finalement résilié et confié à une autre entreprise sans rien clarifier. Qu’est qu’on attend pour ouvrir une enquête parlementaire ? La gestion de l’ancien directeur du Port de Dakar a été décriée par des rapports et pourquoi on n’a pas ouvert d’enquête parlementaire si on veut clarifier les choses pour le Peuple sénégalais. Il ne faut pas oublier le scandale des cartes d’identités nationales pour 52 milliards et on n’a ouvert d’enquête parlementaire. Quid de l’affaire Total et des charges salariales de la présidence de la République.», a longuement clamé Cheikh bara Dolly Mbacké



Rappelons que les députés sont convoqués en séance plénière ce vendredi pour le projet de résolution portant création d’une commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R.



Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle du 24 février 2019 et ancien inspecteur des Impôts radié de la Fonction publique, accuse de hauts responsables des domaines d’avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans une affaire d’indemnisation foncière.



Le député Sonko, leader de PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), a dit avoir déposé une plainte dans cette affaire et écrit à l’Inspection générale d’Etat (IGE) et à l’OFNAC, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos