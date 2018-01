Cheikh Béthio Thioune et Macky Sall "réconciliés"

Jeudi 11 Janvier 2018

Entre le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune et le Président Macky Sall, le courant passe désormais très bien. Pour preuve. Les deux hommes se sont faits des accolades hier, avant de sympathiser. La scène s’est déroulée chez le défunt Khalife, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Lorsque le président Sall et sa délégation sont arrivés à la maison mortuaire, Cheikh Béthio qui se trouvait sur place, s’est levé pour faire des accolades au chef de l’Etat, raconte L’As.



Il faut souligner que leurs relations s’étaient détériorées depuis la démission de Macky Sall du Pds. Les choses ont empiré avec l’arrestation de Cheikh Béthio Thioune dans l’affaire des meurtres de Madinatoul Salam.



