Cheikh Diba et l’ensemble du Ministère des Finances, pleurent Mamadou Moustapha Bâ : Des éloges émus de la part de ses anciens collègues Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 21:32 commentaire(s)| C’est avec une immense tristesse que le ministre Cheikh Diba et l’ensemble du personnel du Ministère des Finances et du Budget, ont appris la disparition de leur collègue et ami, Mamadou Moustapha Bâ. Ancien ministre des Finances et du Budget, de septembre 2022 à avril 2024, Mamadou Moustapha Bâ laisse derrière lui, un héritage riche en loyauté, en travail acharné et en service dévoué à la nation.



Cheikh Diba a tenu à rendre un hommage appuyé à celui qu’il décrit comme un “grand serviteur de l’État”, soulignant que Moustapha Bâ a marqué le ministère de son expertise sans faille et de sa maîtrise de la science économique. Durant toute sa carrière, il a gravi les échelons avec humilité et persévérance, laissant une image inoubliable d’un homme infatigable, dévoué au bien de la nation et à la bonne gestion des finances publiques.



Les anciens collègues de Moustapha Bâ, émus et profondément affectés par son départ, se sont joints au ministre, pour témoigner de son intégrité, de sa loyauté et de son sens aigu du respect et de la courtoisie. Selon eux, il incarnait parfaitement les valeurs du Ministère des Finances : l’humilité, la générosité, la sincérité et l’engagement. Son départ laisse un vide immense au sein du ministère, où il a été un mentor pour plusieurs générations de fonctionnaires.



La levée du corps aura lieu le dimanche 10 novembre 2024, à 10 heures, à l’hôpital militaire de Ouakam, suivie de l’enterrement à Nioro du Rip. Ce dernier adieu sera l’occasion pour ses proches, amis et anciens collègues, de lui témoigner leur gratitude et de rappeler son apport inestimable à la nation.



Le Ministère des Finances a également mis en place un dispositif pour faciliter le transport des agents souhaitant se rendre aux obsèques, en signe d’hommage et de solidarité envers celui qui a tant contribué à la stabilité économique du Sénégal.



En cette douloureuse circonstance, le ministère adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Mamadou Moustapha Bâ et à tous ceux qui ont eu l’honneur de travailler à ses côtés. Que son âme repose en paix.



