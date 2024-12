Cheikh Diba, ministre des Finances, saisit l’Agent Judiciaire de l’État pour l’affaire AAE Power

Sénégal Atlanticactu/ Cheikh Diba/ Saliou Ndong Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a été interrogé par les députés au sujet du présumé scandale lié à l’affaire ASER et AAE Power Sénégal. En réponse, le ministre a indiqué avoir saisi l’Autorité de régulation des marchés publics (ARCOP) et a annoncé qu’une plainte serait […]

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a été interrogé par les députés au sujet du présumé scandale lié à l’affaire ASER et AAE Power Sénégal. En réponse, le ministre a indiqué avoir saisi l’Autorité de régulation des marchés publics (ARCOP) et a annoncé qu’une plainte serait déposée par l’Agent Judiciaire de l’État. Par ailleurs, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a commandé un audit, dont les résultats préliminaires sont actuellement examinés par son département.

Il est donc possible que l’affaire AEE Power prenne bientôt une tournure judiciaire. Pour rappel, ce projet visait à électrifier plus de 1 500 villages. En réponse aux exigences du bailleur, la banque espagnole Santander, AEE Power Sénégal avait formé un partenariat avec AEE Power EPC, une entreprise espagnole chargée de piloter le projet en respectant les conditions financières et techniques du prêteur.

Toutefois, après le dernier changement politique, le nouveau gouvernement a renégocié le contrat tripartite, excluant totalement la partie sénégalaise. Cette décision a poussé AEE Power Sénégal à saisir l’ARCOP, qui avait alors ordonné la suspension de l’exécution du marché en invoquant des mesures conservatoires.

