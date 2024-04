Cheikh Diba : un Expert en Gestion Budgétaire et Financière Chargé d'Insuffler une Croissance Réelle à notre Économie Il est courant d'entendre certains politiciens défendre leur position ministérielle en arguant que la responsabilité qui en découle ne s'acquiert pas par des études préalables, qu'il n'existe pas d'école pour former les ministres. Cette assertion n'est pas dénuée de sens en soi. Cependant, il est nettement plus rassurant de confier une telle charge à quelqu'un possédant une connaissance approfondie du domaine en question.



Cheikh Diba fait partie de cette catégorie de ministres. Le nouveau gouvernement a fait preuve d'un choix avisé en le désignant pour diriger le ministère des Finances et du Budget, un portefeuille crucial pour la bonne gestion de notre économie où les décisions prises auront un impact significatif sur notre prospérité future.



En effet, le profil de Cheikh Diba justifie pleinement cette nomination :



Son impressionnant parcours académique, forgé au sein d'institutions de renommée mondiale, tant nationales qu'internationales.

Sa longue expérience au sein de la sphère ministérielle qu'il est désormais chargé de superviser.

Les responsabilités techniques considérables qu'il a assumées avec succès, démontrant ainsi sa compétence et son efficacité.

Son implication majeure dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques budgétaires d'importance capitale.

Il convient de souligner que Cheikh Diba a brillamment exercé ses fonctions sous le précédent gouvernement, ce qui prouve que ses compétences ont été reconnues et saluées, indépendamment de toute affiliation politique. Si d'aventure il avait montré des lacunes dans ses responsabilités, il n'aurait pas été retenu par le nouveau régime, qu'il soit affilié à ce dernier ou non.



Comme de nombreux compatriotes, nous sommes impressionnés par l'expertise professionnelle indéniable de Cheikh Diba en matière de finances et de budget. Nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu, il saura mener à bien cette mission cruciale de manière à ce que son département ministériel stratégique reste entre de bonnes mains pour longtemps.

