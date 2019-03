Cheikh Diop, CNTS/FC : « le passif social doit être vidé pendant ce second quinquennat » Le secrétaire général de la CNTS/FC, estime que le passif social doit être vidé dans ce second quinquennat de Macky Sall. Un passif social qui « concerne les ex-travailleurs du nettoiement, des Chemins de fer, d’Air Afrique etc. », a-t-il dit dans L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

Selon Chekh Diop, « le conflit de l’école aussi doit être définitivement réglé, en commençant par le conflit des inspecteurs. Dans le secteur de la santé et de la justice aussi. » Pour le syndicaliste, il s’agit de s’inscrire « dans un échéancier afin de régler tous les accords signés et non respectés »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos