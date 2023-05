Cheikh Gadiaga arrêté par la Dic pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Gadiaga est encore en détention ! Suite à une plainte déposée par le ministre du commerce Abdou Karim Fofana, cet célèbre homme d’affaires a été arrêté ce dimanche vers 21h par les éléments de la Division des Investigations Criminelles ( DIC).



Selon iGFM, Cheikh Gadiaga est en garde à vue pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Tout est parti lorsque l'homme d'affaires a fait des déclarations dans la presse en portant de graves accusations sur le ministre du commerce et par ailleurs porte-parole du gouvernement.



Selon lui, Abdou Karim Fofana est incapable de gérer le ministère du commerce et sa gestion est aussi "nébuleuse". Ainsi pour laver son honneur, le ministre du Commerce a déposé une plainte contre lui.



Après avoir ouvert une enquête, les hommes du commissaire Adramé Sarr, chef de la Dic, ont mis la main sur l'accusateur du porte-parole du gouvernement.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook