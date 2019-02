Cheikh Issa Sall, Pur: "Nous espérons que Khalifa Sall va travailler avec nous"

Cheikh Issa Sall a consacré une partie de sa campagne hier par une visite à Khalifa Sall à la prison de Rebeuss. Le candidat du Pur s’est entretenu avec l’ex-maire de Dakar dans le but d’obtenir son soutien.



« La rencontre avec Khalifa Sall s’est passé dans la cordialité. Nous avons bon espoir qu’il va travailler avec nous. J’espère qu’il va nous rejoindre, parce que notre rencontre présage cela. Il ne peut pas actuellement confirmer son soutien, car il attend la décision de la Cedeao qui devra sortir dans trois ou quatre jours », a expliqué aux journalistes, à sa sortie de la prison.



Evoquant le problème de la justice qu’il promet de résoudre une fois élu, Cheikh Issa Sall s’engage dès la prestation de serment de quitter le Conseil supérieur de la magistrature et la libération de tous les détenus injustement emprisonnés.

