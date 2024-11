Cheikh Issa Sall à Sandiara et Thiadiaye : Une mobilisation chaleureuse pour la coalition Unité Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

La caravane de la coalition Unité s’est arrêtée à Sandiara et Thiadiaye, où les populations nous ont réservé un accueil chaleureux et enthousiaste.



"Ces rencontres sont l’occasion de réaffirmer notre engagement à être à l’écoute des préoccupations de chaque citoyen, pour construire ensemble un Sénégal uni et prospère. Merci aux habitants de Sandiara et Thiadiaye pour leur mobilisation et leur soutien indéfectible. Ensemble, avec la coalition Unité, poursuivons notre marche vers un avenir meilleur pour tous", a déclaré Cheikh Issa Sall, tête de liste de l'Union nationale pour l'intégration, le travail et l'équité.













Accueil Envoyer à un ami Partager