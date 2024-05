Cheikh Issa Sall, ancien Directeur général de la CDC, porte plainte contre le site Sans Limite Ce mercredi, Cheikh Issa Sall, ancien Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignations, s'est présenté au tribunal de Dakar pour déposer une plainte contre le site Sans Limite. Le site est accusé de diffusion d'un article incriminant Issa Sall de détournements de fonds et de fausses informations portant atteinte à son image.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2024 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Isssa Sall exige que le site "Sans Limite" présente ses preuves devant le juge. En l'absence de preuves tangibles, il compte sur la justice pour rétablir la vérité et faire respecter la loi. Cheikh Issa Sall s'est exprimé à ce sujet au micro de Leral TV, réaffirmant sa détermination à défendre son honneur et à lutter contre la diffamation.



Cette affaire met en lumière les enjeux de la diffusion d'informations en ligne et les responsabilités des médias dans la vérification des faits avant publication. La décision du tribunal sera déterminante pour la suite de cette affaire et pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les sites d'information traitent les accusations non vérifiées à l'avenir.

