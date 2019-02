Cheikh Issa Sall clashe Macky : « Il a tout donné aux Français : Casino, Auchan, Total… »

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019

Sur l’axe Mbour –Fatick où il a battu campagne avant-hier et hier, le candidat de la coalition du Parti de l’Unité pour développement s’est montré très critique à l’égard de Macky Sall. Cheikh Issa Sall a accusé le candidat sortant d’avoir hypothéqué le secteur économique du pays au profit des étrangers, particulièrement la France.



« Il a tout donné aux français. Casino, Auchan, Total… Pis, aucune banque n’appartient aux Sénégalais », regrette-t-il. Dans son discours repris par « Les Echos », Cheikh Issa Sall a souligné la nécessité d’assainir le secteur de la pêche, qui selon lui, connaît de sérieuses difficultés, à cause des « accords signés avec l’Union européenne ». Le candidat du Pur accuse les autorités de fermer les yeux face aux bateaux qui pillent jusque dans les zones protégées.



S’agissant, du tourisme, il déclare : « il s’agit d’un secteur stratégique qui fait entrer des devises. Mais, ce n’est pas une raison pour pervertir la jeunesse. Ceux qui ont besoin de notre pays, à la quête du bon climat adéquat, doivent épouser nos valeurs ».

