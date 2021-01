Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cheikh Mbacké Guissé, Dirpub de Liberation: Une vraie source d'informations Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 10:26 commentaire(s)| Le Sénégal regorge un potentiel énorme de femmes et d’hommes intelligents. Certains en abusent, tandis d’autres en usent pour servir avec vaillance la communauté. Le natif de Louga, Cheikh Mbacké, illustre journaliste fait partie de cette catégorie de personnes, dotées d’un sens élevé de la responsabilité. Journaliste émérite, un vrai fouineur de la bonne information, Cheikh Mbacké Guissé a été décrit comme étant un jeune turbulent.

Cheikh Mbacké Guissé, journaliste-Directeur de Publication du quotidien d’Informations générales, Liberation a fait tout son cursus scolaire dans sa ville natale, Louga. Il a fait l’école primaire « Grand Louga », puis le CEM Modou Awa Balla Mbacké où il fait 2 ans, avant d’aller au CEM « Grand LOUGA » et y obtient le BFEM.



Jeune turbulent, rappeur en même temps (même génération que le rappeur NITDOFF à Louga), Cheikh Mbacké Guissé a toujours été excellent à l’Ecole. L’actuel Directeur de Publication de Liberation n’a jamais repris une classe et a obtenu son bac avec mention.



Devant s’envoler à l’hexagone pour poursuivre une carrière de juriste, CMG comme l’appelle ses proches réussit finalement avec brio le concours de CESTI qui le destine à une carrière de journaliste. Cela, reconnaît-on, n’a pas surpris sa famille à cause de son goût pour le journalisme, la lecture (les ouvrages philosophiques de NIETZCHE surtout). Son Homonyme était l’un des premiers ingénieurs - cameramen de la RTS et fut un grand ami de Youssou Ndour, qui lui a d’ailleurs, dédié une chanson.



Son diplôme de journaliste en poche, CMG devient stagiaire à Walfadjri, avant de rejoindre l’OBS. Ainsi, il devient célèbre avec la rubrique « article du jour de Walf » qui le met au-devant de la scène. Après l’OBS il rejoint l’AS, puis devient rédacteur en chef du journal Libération. Sans nul doute, il a propulsé en avant tous les journaux où il est passé, par la qualité et la précision de ses informations, et des grands dossiers qu'il a su gérer avec tacts pour ne pas déstabiliser le pays.



Depuis la nomination de Yakham Mbaye, il est le Directeur de Publication du journal libération. Connu comme l’un des journalistes les plus réseautés et les plus discrets du Sénégal, CMG a donné rien qu'à libération online 11 964 breaking news, qui en un temps record est devenu une vraie source d'informations online, avec des articles de moins de 1000 caractères. Pour ses qualités humaines, CMG est connu comme un homme très généreux et très loyal en amitié.



Sous ce registre, le résauté Cheikh Mbacké Guissé, connu pour son flaire de journaliste bien alerté a traité des dossiers, tels le feuilleton Wade/IDY, dossier AHS, l’affaire CYS et Ngoné Thiam où CYS le cite comme le seul journaliste qui a les vraies infos, l’affaire Tarraf/SGBS etc.



Sa loyauté est inoxidable avec les sources .



Cheikh Mbacké, très disponible se donne les moyens d’avoir la primeur de ses informations. En maîtrisant les rouages de son métier, il déroule avec tact et intelligence. Passionné de l’écriture, il délivre ses informations avec une subtilité, donnant le goût à la lecture de ses papiers. Conscient de sa mission de journaliste, Cheikh Mbacké Guissé ne traite jamais d'informations avec légèreté. Adepte du travail bien fait, il pratique son métier de manière sérieuse et très rigoureuse.

