Cheikh Omar Anne: “La rentrée scolaire s’est déroulée normalement ”

‘’ Aujourd’hui, 99,5 % des écoles ont normalement déroulé la rentrée ’’, a dit le Ministre de l‘Education nationale, Cheikh Oumar Hanne. L’Etat, insiste-t-il, veut faire en sorte que les cours puissent démarrer dès le jour de la rentrée, chaque année.



Le ministre de l’Education nationale s’entretenait avec des journalistes, après avoir visité le groupe scolaire privé Saldia et le lycée Thierno Seydou Nourou Tall, à Dakar, pour la traditionnelle tournée de supervision de la rentrée scolaire.



Cheikh Oumar Anne a déclaré s’être déplacé, ‘’ pour voir les conditions dans lesquelles vont se dérouler les enseignements pendant l’année scolaire 2022-2023 ’’.



‘’ Nous avons des objectifs qui vont vers la formation des formateurs, l’amélioration et l’encadrement dans les ‘daara’ (écoles coraniques). Il faudra tenir cela en compte dans nos statistiques, nos analyses stratégiques et la répartition des moyens ’’, a-t-il souligné.



‘’ Nous sortons d’une année où le système a beaucoup bougé en termes d’amélioration des conditions de travail ’’, a dit le ministre de l’Education nationale, faisant allusion aux augmentations salariales dont ont bénéficié les enseignants du secteur public.



Le Sénégal, a-t-il affirmé, dispose d’un ‘’ système éducatif performant ’’, même si les moyens mis à la disposition de ce secteur, ‘’ ne couvrent pas tous nos besoins ’’.



Il assure que des mesures d’accompagnement ont été prises pour venir en aide aux écoles touchées par les inondations. Cheikh Omar Anne a félicité et remercié les enseignants qui ont rejoint leur lieu d’affectation depuis lundi et ont fait preuve, selon lui, d’un ‘’ engagement patriotique et citoyen ’’.