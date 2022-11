Cheikh Oumar Anne: « Des efforts énormes sont faits pour des cantines scolaires»

Le Ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne a apporté des explications sur les cantines scolaires. D’après lui, la restauration à l’école est bien un gage de réussite. Et, dans beaucoup de pays ce système est mis sur pied.



«Toutefois, cela demande des moyens énormes et le Gouvernement fait d’énormes efforts avec une dotation de 1 300 000 000 FCfa chaque année pour l’implantation de ces cantines dans le plus d’établissements possibles pour aider nos enfants», a-t-il révélé.



Sur l’alphabétisation et la nécessité de hausser ses crédits, Cheikh Oumar Anne déclare que le taux d’analphabétisme est de 54%, selon l’étude de 2013. Mais, rien qu’entre 2022 et 2023, le budget de ce secteur a beaucoup augmenté et ne cessera de connaître une hausse. Le Gouvernement est conscient de l’intérêt de l’instruction pour accéder à l’émergence et au développement.