Cheikh Oumar Anne : « Ousmane Sonko a des relations nébuleuses avec le Mfdc » Ousmane Sonko et ‘’Yewwi Askan Wi’’ "ne doivent plus rien" au maire de Ndoum. Cheikh Oumar Anne qui s’exprimait, ce samedi, en marge d’un panel initié pour rendre hommage à Abdoulaye Elimane Dia Kaladio, sur initiative de l’Alliance pour le développement et l’émergence de Podor, n’a pas été du tout tendre avec le chef de file de Pastef et Cie.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juin 2022 à 12:30

« Le Sénégal n’est pas en guerre. Ils ont mordu la poussière. Ils vont encore mordre la poussière aux élections législatives. Ousmane Sonko a des relations nébuleuses avec le Mfdc, des groupes communistes et le grand banditisme », révèle le responsable politique de l’Alliance pour la république dans le département de Podor.



D’après "Rewmi", refusant de s’en arrêter là, le ‘’Thierno de Ndioum’’ pense qu'Ousmane Sonko et Cie doivent modérer leur langage, quand ils s’adressent au Président Macky Sall.



« Quand ils (Ndlr : les leaders de l’opposition) parlent aux Sénégalais, c’est comme s’ils étaient détenteurs de valeurs. Quand ils parlent au président de la République, en politique, ils doivent s’agenouiller devant lui. Parce qu’en termes de valeurs, le Président n’est pas leur égal », indique-t-il.



A en croire le maire de Ndioum, « Yewwi Askan Wi signifie mouvement populaire. Tous les maoïstes le savent. Je connais bien ceux qui lui ont donné ce concept. Ce sont des retraités politiques qui n’ont jamais réussi quelque chose de bien ».





