Cheikh Oumar Diagne: "Je ne vénère pas Sonko, il n'est pas un messie, mais il a le meilleur profil parmi..."

Quelles sont vos relations avec Ousmane Sonko ? Vous semblez l’apprécier…



Je me retrouve à 90% dans le discours de Sonko. Peut-être, moi et Sonko, nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde sur une question qui est la question du modèle dans lequel, le Sénégal doit évoluer. Je milite pour l’islam au Sénégal. Je suis islamiste convaincu. C’est la seule chose que je ne vois pas dans les programmes d’Ousmane Sonko. Mais sa vision sur la gouvernance de ce pays, sur l’assainissement de l’administration, sa vision sur le colonialisme qu’il faut mettre à terme ,je partage entièrement les positions de Ousmane Sonko.



« Ousmane Sonko présente le meilleur profil parmi les présidentiables »



Donc, pour moi, actuellement dans la classe politique sénégalaise, pour ceux qui sont présidentiables, ceux qui veulent être Président de la république à l’heure actuelle, je trouve que Sonko est le meilleur profil. C’est le meilleur candidat pour le Sénégal. Ceci ne fait pas de moi un pro Sonko parce que je suis très lucide. Je suis très rationnel dans mes relations avec Sonko. Je ne vénère pas Sonko. Il n’est pas aussi un Messie pour moi. Nous étions dans ces combats avant Sonko. Et, s’il venait d’abandonner ce combat, nous continuerions à les mener.