Cheikh Oumar Hanne: «Les suggestions seront discutées dans les instances académiques»

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hanne, était ce mercredi 03 juin, à Ziguinchor. M. Hanne a échangé avec l’ensemble des acteurs de l’éducation de la région. Il est ressorti de ces échanges, un certain nombre de propositions.



A l’université publique de Ziguinchor, sur les quatre Unités de formation et de recherche existantes, trois n’ont effectué que deux semaines de cours, cette année. Seule l’UFR Santé a déroulé entre 41 et 61 % d’apprentissage. Les responsables des Unités de formation et de recherche ont dès lors préconisé des enseignements à distance, avec tous les moyens nécessaires, pour sauver l’année.



Pour sa part, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur a suggéré la réouverture des classes, en octobre 2020. Le syndicat a également souhaité la poursuite de la réflexion, en vue de régler tous les problèmes de l’université publique de Ziguinchor. Cheikh Oumar Hanne, qui a bien apprécié les propositions, a estimé que toutes les suggestions seront prises en compte, dans les instances de réflexion académiques.

